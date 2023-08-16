Холанн побил рекорд Кришиану Роналду

Как мы уже сообщали ранее, норвежский нападающий Эрлинг Холанн сделал дубль в первом же матче «Манчестер Сити» в новом сезоне английского чемпионата, и он добрался до показателя в сто голов, забитых в матчах топ-5 чемпионатов Европы. Речь идет о 62 голов в Бундеслиге в составе дортмундской «Боруссии», а также 38 голах в составе «Манчестер Сити» - уже в АПЛ.

Для достижения сотни Холанну потребовались 103 матча - и это лучшее подобное достижение в двадцать первом веке. Прежний рекорд принадлежал Криштиану Роналду - тому потребовалось 133 матча для того, чтобы добраться до ста голов.