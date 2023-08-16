«Челси» ищет запасного вратаря

Лондонский «Челси» рассчитывает подписать нового голкипера до закрытия трансферного окна.

Ряды «синих» недавно покинул Кепа Аррисабалага, перебравшийся в мадридский «Реал» на правах аренды. По информации Sky Sports, в «Челси» планируют заменить 28-летнего испанца новым вратарём, который станет дублёром Роберта Санчеса.

Этим летом «Челси» уже потратил на трансферы более 320 млн евро. Переход Санчеса из «Брайтона» обошёлся «пенсионерам» в 23 млн евро.

Кепа Аррисабалага провёл 163 матча за «Челси», пропустив 175 голов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.