Тренер «Галатасарая»: «Дзаньоло хочет играть в АПЛ, мы вынуждены его отпустить»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался об уходе Николо Дзаньоло.

24-летний итальянец в ближайшее время должен перебраться в «Астон Виллу», что подтвердил рулевой турецкого клуба, ответивший на вопрос о скором расставании с атакующим полузащитником: «Дзаньоло хочет играть в Английской премьер-лиге, и мы уважаем его желание. Похоже, в интересах клуба отпустить его. Мы усилимся другими игроками», – приводит Football Italia слова Бурука.

По сведениям авторитетных ресурсов, «Астон Вилла» арендует Николо Дзаньоло за 4 млн евро с возможностью последующего выкупа за 27 млн без учёта бонусных надбавок.