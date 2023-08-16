Стало известно, сколько заработает «Манчестер Сити» благодаря переходу Лавии в «Челси»

Полузащитник Ромео Лавия перейдёт из «Саутгемптона» в «Челси».

Лондонский клуб договорился о покупке 19-летнего игрока за 58 млн фунтов стерлингов, о чём сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн. Согласно его же данным, «Манчестер Сити» полагается 20% от общей прибыли, которую получит «Саутгемптон». Таким образом, «горожане» заработают почти 12 млн фунтов стерлингов (около 14 млн евро) благодаря трансферу бельгийца.

Ромео Лавия – выпускник академии «Манчестер Сити». В июле 2022 года хавбек был продан в «Саутгемптон» за 12,3 млн евро. В прошлом сезоне игрок провёл 34 матча в составе «святых».