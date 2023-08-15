Лавия переходит в «Челси», трансфер полностью согласован

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия станет очередным новичком лондонского «Челси».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте, клубы полностью согласовали все условия трансфера, включая структуру выплат. 19-летний футболист обойдётся «Челси» в 60 млн фунтов стерлингов (почти 70 млн евро) с учётом бонусов. Сам бельгиец одобрил сделку ещё в понедельник. Медицинское обследование состоится на текущей неделе.

В приобретении Ромео Лавии также был заинтересован «Ливерпуль», в итоге проигравший конкуренцию за юного хавбека. В составе «Саутгемптона» игрок провёл 34 матча, отметившись одним голом и одним ассистом.