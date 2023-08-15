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Лавия переходит в «Челси», трансфер полностью согласован

15 Августа 2023 • 23:33 Комментировать
Плимут
...
Саутгемптон
19.08 14:30

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия станет очередным новичком лондонского «Челси».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте, клубы полностью согласовали все условия трансфера, включая структуру выплат. 19-летний футболист обойдётся «Челси» в 60 млн фунтов стерлингов (почти 70 млн евро) с учётом бонусов. Сам бельгиец одобрил сделку ещё в понедельник. Медицинское обследование состоится на текущей неделе.

В приобретении Ромео Лавии также был заинтересован «Ливерпуль», в итоге проигравший конкуренцию за юного хавбека. В составе «Саутгемптона» игрок провёл 34 матча, отметившись одним голом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон трансферы футбола - лето 2023 Ромео Лавия
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