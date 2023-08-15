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Директор «Брайтона» рассказал, как сорвался переход Кайседо в «Ливерпуль»

15 Августа 2023 • 22:47 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
19.08 17:00

Мойсес Кайседо мог оказаться в «Ливерпуле», но предпочёл «Челси».

Ранее в текущем месяце «Брайтон» согласился продать 21-летнего полузащитника в «Ливерпуль», однако тот настоял на переходе в «Челси», где в итоге и оказался.

«Ливерпуль» – фантастический клуб, в котором хотел бы выступать каждый, но Мойсес и его представители по какой-то причине решили, что переезд в Лондон предпочтительнее. Мы оказались в затруднительном положении, так как провели много дней, работая над сделкой с «Ливерпулем», который вёл дело очень профессионально. Мы согласовали все условия, но вмешался сам игрок, не пожелавший переходить в «Ливерпуль. Нам пришлось быстро переключаться», – цитирует TalkSport директора «Брайтона» Пола Барбера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Брайтон Пол Барбер Мойсес Кайседо
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