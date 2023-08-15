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Легенда «Шеффилд Юнайтед» Шарп продолжит карьеру в МЛС официально

15 Августа 2023 • 21:59 Комментировать

Легендарный нападающий «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп станет игроком клуба МЛС – «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает клубная пресс-служба. 37-летний форвард связал себя с новой командой контрактом до конца сезона-2023, при желании стороны смогут продлить соглашение ещё на год.

Шарп – воспитанник «клинков», он провёл в этом клубе совокупно 12 сезонов. Также выступал за «Сканторп Юнайтед», «Саутгемптон», «Донкастер Роверс» и другие клубы.

За всю карьеру в Англии форвард оформил 266 голов в рамках 690 матчей. Рекордсмен по числу голов в Чемпионшипе – 130 в 399 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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