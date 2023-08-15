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Алиссон не планирует менять «Ливерпуль» на «Аль-Наср»

15 Августа 2023 • 21:56 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таавун Бурайда
18.08 21:00

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер не заинтересован в смене клубной прописки.

По слухам, недавно появившимся в СМИ, на звёздного бразильца нацелился «Аль-Наср», решивший укрепить вратарскую позицию. Как сообщает журналист Сэм Макгуайр, сам Алиссон не планирует покидать «Ливерпуль» в обозримом будущем, несмотря на интерес из Саудовской Аравии. 30-летний игрок проведёт текущий сезон в стане «красных».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алиссона, выступающего за «Ливерпуль» с 2018 года, в 35 млн евро. Действующий трудовой договор вратаря рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Наср Алиссон Бекер
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТААВУН БУРАЙДА
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