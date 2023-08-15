Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах останется в команде.

Как стало известно журналисту Бену Джейкобсу, 31-летний футболист не планирует покидать команду в летнее трансферное окно, несмотря на очень серьезный интерес из Саудовской Аравии.

Сообщается, что переход Салаха в саудовский клуб может состояться следующим летом, когда у игрока останется год до истечения контракта с «Ливерпулем».

По данным источника, самые серьезные намерения на вингера у «Аль-Иттихада» и «Аль-Хиляля».

Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Салаха в 65 миллионов евро.