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Гвардиола: «Не играют Куртуа и Милитао – появляется шанс у кого-то другого, то же самое и с де Брёйне»

15 Августа 2023 • 21:36 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
19.08 20:30

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о травмах.

В матче первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли» (3:0) повреждение получил лидер «горожан» Кевин де Брёйне, который, как позднее выяснилось, может пропустить до четырёх месяцев.

«Такое случается, ничего не поделать. Зато теперь кто-то получит больше игровых минут. Например, когда Милитао и Куртуа не могут играть, их место займёт кто-то другой. То же самое можно сказать и про де Брёйне, которого тоже кто-то заменит», – приводит El Chiringuito слова Гвардиолы.

Напомним, что Эдер Милитао и Тибо Куртуа, выступающий за мадридский «Реал», выбыли из строя из-за разрыва крестообразной связки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Тибо Куртуа Кевин де Брёйне Эдер Милитао
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