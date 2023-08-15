Гвардиола: «Не играют Куртуа и Милитао – появляется шанс у кого-то другого, то же самое и с де Брёйне»

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о травмах.

В матче первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли» (3:0) повреждение получил лидер «горожан» Кевин де Брёйне, который, как позднее выяснилось, может пропустить до четырёх месяцев.

«Такое случается, ничего не поделать. Зато теперь кто-то получит больше игровых минут. Например, когда Милитао и Куртуа не могут играть, их место займёт кто-то другой. То же самое можно сказать и про де Брёйне, которого тоже кто-то заменит», – приводит El Chiringuito слова Гвардиолы.

Напомним, что Эдер Милитао и Тибо Куртуа, выступающий за мадридский «Реал», выбыли из строя из-за разрыва крестообразной связки.