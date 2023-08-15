Гвардиола: «Льюис потрясающий»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с защитником команды Рико Льюисом.

«Это прекрасно для клуба, когда есть такой игрок из академии. Льюис будет находиться с нами на протяжении долгого времени. Он потрясающий», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».

Ранее «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с 18-летним футболистом до 2028 года.

В первом туре Английской премьер-лиги команда Гвардиолы разгромила «Бёрнли» со счетом 3:0. Льюис провел на поле 79 минут и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 20 миллионов евро.

