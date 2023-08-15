Директор «Саутгемптона»: «Мы приняли предложение по Лавии от «Ливерпуля», но затем появился «Челси»

В «Саутгемптоне» высказались о возможном переходе полузащитника Ромео Лавии в «Челси».

«Ливерпуль» долгое время опережал конкурентов в борьбе за 19-летнего футболиста, однако теперь бельгиец находится в шаге от перехода в «Челси».

«У нас было предложение по Лавии от «Ливерпуля», и мы его приняли, однако затем в деле появился «Челси». Сейчас мы ведём переговоры с «Челси», и я уверен, что в течение этой недели мы сможем о чём-то объявить», – цитирует журналист Марк Уайетт спортивного директора «Саутгемптона» Джейсона Уилкокса.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Ромео Лавии в 32 млн евро, однако сумма сделки, как ожидается, окажется значительно выше.