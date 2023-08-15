С лета 2022 года «Челси» потратил на трансферы больше, чем все клубы Ла Лиги вместе взятые

Лондонский «Челси» продолжает вкладывать внушительные средства в подписание игроков.

Недавно ряды «синих» пополнил Мойсес Кайседо, от продажи которого «Брайтон» выручил более 100 млн фунтов стерлингов, что стало трансферным рекордом Великобритании. Таким образом, как отмечает Transfermarkt, с начала лета прошлого года «Челси» потратил на новичков уже 934 млн евро – больше всех клубов в мире, а также больше всех представителей Ла Лиги вместе взятых, заплативших суммарно 894 млн евро.

На втором месте в рейтинге клубов расположился «Манчестер Юнайтед» (435 млн евро), на третьем – лондонский «Арсенал» (427 млн евро).