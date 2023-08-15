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«Аль-Хиляль» продолжает работу над трансфером Митровича

15 Августа 2023 • 19:33 Комментировать

Саудовский «Аль-Хиляль» продолжает вести работу над подписанием нападающего Александара Митровича из «Фулхэма». Как сообщает в социальных сетях журналист Бек Джейкобс, последнее предложение от «Аль-Хиляля» было близко к 55 миллионам евро. Лондонский клуб продавать 28-летнего Митровича не планировал, но позже всё-таки повесил на него ценник в 60 миллионов евро. Джейкобс отмечает, что договорённость между «Аль-Хилялем» и «Фулхэмом» не за горами.

Всего за «Фулхэм» Александар Митрович провёл 206 официальных матчей. В них сербский форвард забил 111 голов и отдал 22 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Александар Митрович Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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