​Лавия всё ближе к «Челси»

Полузащитник Ромео Лавия становится всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Челси». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб близок к достижению договорённости с «Саутгемптоном». В настоящий момент клубы обсуждают структуру сделки, в том числе бонусы. Южане, которые по итогам прошлого сезона вылетела из Премьер-лиги в Чемпионшип, просят большую часть суммы по трансферу сразу. Переход должен быть окончательно оформлен в ближайшее время.

Отметим, что 19-летний Ромео Лавия оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 32 миллиона евро.