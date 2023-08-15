​«Аль-Наср» нацелился на звезду «Ливерпуля»

Саудовские клубы изрядно «потрепали» «Ливерпуль» этим летом. В чемпионат Саудовской Аравии перебрались Джордан Хендерсон, Фабиньо и Роберто Фирмино. Теперь, как сообщает Foot Mercato, отправиться на Ближний Восток может и Алиссон. По данным источника, серьёзный интерес к звёздному голкиперу «Ливерпуля» проявляет «Аль-Наср». После поражения от «Аль-Иттифака» (1:2) в первом туре чемпионата в клубе решили подписать качественного голкипера.

Алиссон представляет «Ливерпуль» с лета 2018 года после трансфера из «Ромы». С тех пор бразилец провёл 232 матча, в которых пропустил 205 голов.

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает 30-летнего Алиссона в 35 миллионов евро.