«Лутон Таун» и «Норвич» договорились о переходе Крула

Инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что «Лутон Таун» договорился с «Норвичем» о переходе 35-летнего вратаря «каранеек» Тима Крула. Сам голкипер тоже согласовал будущий контракт с клубом АПЛ.

Сегодня, 15 августа Крула пройдёт медосмотр в «Лутон Тауне», а после этого о трансфере объявят официально.

Напомним, «Лутон Таун» - новичок АПЛ в этом сезоне. В первом туре команда крупно уступила «Брайтону» Роберто де Дзерби – 1:4. В грядущем туре клуб встретится с другим новичком сезона Премьер-лиги – с «Бёрнли».

Ранее «Лутон Таун» пополнил голкипер из другого клуба Чемпионшипа – «Блэкберна».