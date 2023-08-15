Полузащитник Чезаре Казадеи перебрался из «Челси» в «Лестер». Как сообщается на официальном сайте лондонского клуба, 20-летний футболист перебрался в стан «лис» на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Директора «Челси» в совместном заявлении выразили мнение о том, что аренда в «Лестере» является для Казадеи отличной возможностью для продолжения прогресса.

Отметим, что «Лестер» по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги и теперь выступает в Чемпионшипе. В двух прошедших турах команда набрала максимальное количество очков – шесть.