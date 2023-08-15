​Де Брёйне может пропустить три-четыре месяца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ходе пресс-конференции уточнил сроки отсутствия Кевина де Брёйне. Бельгийский полузащитник, как известно, уже не впервые повредил подколенное сухожилие. Случилось это в матче первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли» (победа «горожан» со счётом 3:0).

«Решение о том, понадобится операция или нет, будет принято в ближайшие дни. Он может пропустить три или четыре месяца», - слова Гвардиолы приводятся на страницах сайта BBC.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.