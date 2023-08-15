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​Гвардиола: «Нам нужен Ортега»

15 Августа 2023 • 17:50 Комментировать (1)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию о том, что голкипер Штефан Ортега может перебраться в «Баварию».

«Мы не хотим продать его и не хотим отдавать его в аренду. Извините, но мы хотим иметь его в составе на долгое время. Да, всё всегда зависит от трёх сторон, но нам нужен Ортега», - сказал Гвардиола журналистам.

В среду, 16 августа, «Манчестер Сити» сыграет против «Севильи» в Суперкубке УЕФА. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

Штефан Ортега оказался в «Манчестер Сити» прошлым летом. Портал transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Штефан Ортега
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Комментарии (1)
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Evgen 86
15 Августа 2023 в 18:22
Это который Брайан из юфс?
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