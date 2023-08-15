Гвардиола: «Манчестер Сити» потерял де Брёйне на несколько месяцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне выбыл из-за травмы на несколько месяцев. Об этом рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Травма Кевина оказалась серьезной. Он будет отсутствовать в течение нескольких месяцев. В ближайшие дни мы должны принять решение об операции, но мы точно потеряем Кевина на какое-то время», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 32-летний бельгиец получил травму бедра в игре 1-го тура нового сезона Английской премьер-лиги с «Бёрнли», в которой «Манчестер Сити» одержал крупную победу – 3:0.

Во втором туре АПЛ «горожане» сыграют с «Ньюкаслом». Матч пройдет 19 августа и начнется в 22:00 по мск.