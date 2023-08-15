​«Челси» выкупает полузащитника у «Кристал Пэлас»

«Челси» активировал опцию выкупа полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Дэвид Орнштейн.

Отмечается, что за трансфер 21-летнего Олисе «Кристал Пэлас» гарантированно получит 35 миллионов фунтов (40,75 миллиона евро).

Майкл Олисе выступает за «Кристал Пэлас» с лета 2021 года. С тех пор футболист провёл 71 официальный матч, в которых записал на свой счёт шесть голов и 19 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Челси» проведёт в воскресенье, 20 августа, – против «Вест Хэма» на выезде.