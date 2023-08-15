​Де Брёйне могут прооперировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может быть прооперирован. Об этом рассказывает CityZone, ссылаясь на журналиста издания Nieuwsblad. Если решение о проведении хирургического вмешательства будет окончательным, 32-летний де Брёйне пропустит несколько месяцев.

Напомним, что де Брёйне получил травму бедра в матче первого тура чемпионата Англии против «Бёрнли» (победа «горожан» 3:0).

В среду, 16 августа, «Манчестер Сити» проведёт матч против «Севильи» в Суперкубке УЕФА. Игра стартует в 22:00 по московскому времени. Что до АПЛ, то следующую игру команда Хосепа Гвардиолы проведёт 19 августа – против «Ньюкасла».