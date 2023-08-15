Райя – о переходе в «Арсенал»: «Я на седьмом небе от счастья»

Испанский голкипер Давид Райя поделился своими впечатлениями после перехода из «Брентфорда» в лондонский «Арсенал». Об официально оформленной сделке стало известно во вторник днём.

«Я на седьмом небе от счастья, что могу принять этот вызов в своей карьере и сделать шаг вперёд. Рад начать работу в новой команде, посмотреть, чем закончится сезон. Клуб растёт всё больше и больше, это прекрасный вызов в моей карьере и сказать «нет» я не мог», - цитирует вратаря официальный сайт «канониров».

Напомним, до перехода в «Арсенал» вратарь четыре года защищал цвета лондонского «Брентфорда».

Ранее приход нового вратаря прокомментировал спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар.