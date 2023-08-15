Павар через соцсети пытается приблизить трансфер в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар стремится перебраться в «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна. Журналисты издания Bild обратили внимание на то, что Павар в социальных сетях ставил «лайки» в комментариях под публикацией Рафаэля Варана. Также Павар поставил «лайки» нескольким публикациям «Манчестер Юнайтед». Вероятно, такими способами 27-летний француз пытается приблизить свой трансфер.

За «Баварию» Павар выступает с июля 2019 года. С тех пор он провёл 163 официальных матча, в которых забил 12 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Бенжамена Павара в 40 миллионов евро.