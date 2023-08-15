​Директор «Арсенала» высказался о подписании Райи

Во вторник «Арсенал» объявил об аренде голкипера Давида Райи у «Брентфорда». Комментарий на этот счёт дал Эду, который занимает должность спортивного директора лондонского клуба.

«Давид – прекрасный вратарь, который постоянно выступал на высоком уровне с «Брентфордом» в Премьер-лиге. Подписав Давида, мы повышаем качество и глубину состава, чтобы мы могли выступать на максимально возможном уровне во всех соревнованиях», - сказал Эду, чьи слова приводятся на сайте «Арсенала».

В первом туре чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 2:1. Теперь команда Микеля Артеты готовится к дерби с «Кристал Пэлас», которое пройдёт 21 августа.