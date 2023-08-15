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​Райя – игрок «Арсенала» официально

15 Августа 2023 • 16:11 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
21.08 22:00

«Арсенал» посредством официального сайта объявил о переходе в свои ряды голкипера Давида Райи. «Канониры» арендовали 27-летнего испанца у «Брентфорда» с правом дальнейшего выкупа.

За «Арсенал» Давид Райя будет выступать под номером 22. Стоит сказать, что этот вратарь в последние годы регулярно вызывается в ряды национальной сборной Испании.

Следующий матч чемпионата Англии «Арсенал» проведёт в понедельник, 21 августа, - против «Кристал Пэлас» на поле соперника. Ранее в первом туре Премьер-лиги команда Микеля Артеты обыграла «Ноттингем Форест» дома со счётом 2:1.

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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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