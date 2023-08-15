Кепа – о «Челси»: «Я находился в отличном клубе и боролся за важные трофеи»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага оценил 5 лет игры за лондонский «Челси». Напомним, в составе «пенсионеров» испанец выиграл все возможные международные трофеи, включая Лигу чемпионов в 2021 году.

«Мои пять лет в «Челси»? Я смотрю на это с очень положительной точки зрения. Я находился в отличном клубе в течение пяти лет, и каждый год мы боролись за важные трофеи. У меня была возможность играть с великими игроками и выигрывать титулы», – сказал Кепа на пресс-конференции.

У Аррисабалаги остаётся два года по контракту с «Челси». «Реал» арендовал вратаря на год без опции обязательного выкупа, чтобы заменить травмированного Тибо Куртуа.