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​В Англии судей наказали за грубую ошибку в пользу «Манчестер Юнайтед»

15 Августа 2023 • 15:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Вулверхэмптон
окончен

В понедельник вечером «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0 в стартовом туре Премьер-лиги. В концовке встречи арбитр Саймон Хупер должен был назначить пенальти в ворота «красных дьяволов» за фол вратаря Андре Онана, но свисток промолчал. ВАР не стал вмешиваться в эпизод.

PGMOL, отвечающая за судейство в Англии организация, извинилась перед «Вулверхэмптоном» за грубую ошибку судей. Саймон Хупер не получит назначений на матчи второго тура Премьер-лиги. Также временно отстранены от работы Майкл Солсбери и Ричард Уэст, которые на матче работали в качества ВАР и АВАР.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Андре Онана Саймон Хупер
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