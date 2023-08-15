​В Англии судей наказали за грубую ошибку в пользу «Манчестер Юнайтед»

В понедельник вечером «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0 в стартовом туре Премьер-лиги. В концовке встречи арбитр Саймон Хупер должен был назначить пенальти в ворота «красных дьяволов» за фол вратаря Андре Онана, но свисток промолчал. ВАР не стал вмешиваться в эпизод.

PGMOL, отвечающая за судейство в Англии организация, извинилась перед «Вулверхэмптоном» за грубую ошибку судей. Саймон Хупер не получит назначений на матчи второго тура Премьер-лиги. Также временно отстранены от работы Майкл Солсбери и Ричард Уэст, которые на матче работали в качества ВАР и АВАР.