​«Астон Вилла» хочет подписать чемпиона мира

«Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Маркосу Акунье. Как сообщает The Telegraph, бирмингемский клуб видит в 31-летнем Акунье футболиста, который заменит Люка Диня. Француз интересен клубам из Саудовской Аравии, и «вилланы» хотят с ним расстаться.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Маркоса Акунью в 10 миллионов евро. За «Севилью» аргентинец выступает с осени 2020 года. С тех пор защитник провёл 124 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал 12 голевых передач.

Отметим, что в конце 2022 года Маркос Акунья стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.