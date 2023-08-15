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​«Астон Вилла» хочет подписать чемпиона мира

15 Августа 2023 • 15:35 Комментировать

«Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Маркосу Акунье. Как сообщает The Telegraph, бирмингемский клуб видит в 31-летнем Акунье футболиста, который заменит Люка Диня. Француз интересен клубам из Саудовской Аравии, и «вилланы» хотят с ним расстаться.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Маркоса Акунью в 10 миллионов евро. За «Севилью» аргентинец выступает с осени 2020 года. С тех пор защитник провёл 124 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал 12 голевых передач.

Отметим, что в конце 2022 года Маркос Акунья стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Астон Вилла Маркос Акунья трансферы футбола - лето 2023
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