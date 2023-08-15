«Барселона» становится всё ближе к трансферу Канселу

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил поддержку двум основным игрокам «королевского клуба», которые из-за травмы крестообразных связок колена рискуют пропустить весь сезон. Речь идёт о центральном защитнике Эдере Милитао и о голкипере Тибо Куртуа.

«Травма – это худшее, что может случиться с атлетом. Мы были опечалены новостями, но желаем всего наилучшего Тибо и Эдеру. Они вернутся сильнее, чем когда-либо», – сказал Перес на официальной презентации Кепы Аррисабалаги в качестве новичка «Реала».

Напомним, Кепа перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из «Челси» на правах аренды без обязательства выкупа.