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«Барселона» становится всё ближе к трансферу Канселу

15 Августа 2023 • 15:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
19.08 22:00

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил поддержку двум основным игрокам «королевского клуба», которые из-за травмы крестообразных связок колена рискуют пропустить весь сезон. Речь идёт о центральном защитнике Эдере Милитао и о голкипере Тибо Куртуа.

«Травма – это худшее, что может случиться с атлетом. Мы были опечалены новостями, но желаем всего наилучшего Тибо и Эдеру. Они вернутся сильнее, чем когда-либо», – сказал Перес на официальной презентации Кепы Аррисабалаги в качестве новичка «Реала».

Напомним, Кепа перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из «Челси» на правах аренды без обязательства выкупа.

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Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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