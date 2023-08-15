«Арсенал» и «Брентфорд» подписали все документы для трансфера Райи

Лондонский «Арсенал» подписал все документы с соседями из «Брентфорда» по трансферу голкипера Давида Райи. По информации от журналиста Фабрицио Романо, задержка официального объявления не является признаком того, что трансфер сорвался.

Источник сообщает, что «Арсенал» готовится объявить о трансфере уже сегодня. Вратарь прошёл медосмотр и подписал с клубом контракт. Напомним, сделка была оформлена на правах аренды с обязательством выкупа за сумму в районе 31,4 миллионов евро. При этом «канониры» заплатят за аренду 3,5 миллионов евро.

Райя ранее был интересен «Тоттенхэму», но «шпоры» не стали платить за игрока требуемые деньги.