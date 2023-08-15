«Челси» до конца лета хочет продать 5 игроков

Лондонский «Челси» до конца летнего трансферного окна постарается продать пятерых футболистов. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «синие» планируют избавиться от Конора Галлахера, Каллума Хадсона-Одои, Хакима Зиеша, Трево Чалобы и Яна Матсена. Четверо из перечисленных игроков являются воспитанниками лондонского клуба.

«Челси» потратил свыше 300 миллионов евро в это трансферное окно и планирует выложить ещё больше, поэтому продажи являются для команды необходимостью. Команда также хочет избавиться от Ромелу Лукаку, у которого пока нет приемлемых вариантов для продолжения карьеры кроме Саудовской Аравии.