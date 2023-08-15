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«Вест Хэм» готов выложить 52 миллиона евро за нападающего «Ноттингем Форест»

15 Августа 2023 • 13:52 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
...
Шеффилд Юнайтед
18.08 21:45

Лондонский «Вест Хэм» нацелился на нового нападающего. «Молотобойцы» хотят приобрести Бреннана Джонсона, который недавно начал свой второй сезон в Английской премьер-лиге в составе «Ноттингем Форест».

По информации от The Telegraph, «Вест Хэм» готов выложить за 22-летнего англичанина 52 миллиона евро. Джонсона ранее также связывали с переходом в «Астон Виллу», но команда Унаи Эмери остановила свой выбор на Николо Дзаньоло из «Галатасарая».

Джонсон в прошлом розыгрыше Премьер-лиги записал на свой актив 8 голов и 3 результативные передачи, которые помогли «Ноттингем Форест» сохранить прописку в элите.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Ноттингем Форест трансферы футбола - лето 2023 Бреннан Джонсон
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Комментарии (1)
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Nicholais
15 Августа 2023 в 14:44
Львиная доля атакующих действий Лесников в том сезоне - это контратаки, в расчёте на скорость Джонсона. Он может решить один в один на открытом пространстве - ударить, дать пас, перекинуть... Насколько хорош Бреннан при позиционных атаках - сходу не скажу, надо обзоры смотреть, вспоминать. Вряд ли Астон Вилла будет строить всю игру вокруг Джонсона. И другой вопрос - где найти такого же шустрого паренька, как замену Бреннана в Ноттингем...
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