«Вест Хэм» готов выложить 52 миллиона евро за нападающего «Ноттингем Форест»

Лондонский «Вест Хэм» нацелился на нового нападающего. «Молотобойцы» хотят приобрести Бреннана Джонсона, который недавно начал свой второй сезон в Английской премьер-лиге в составе «Ноттингем Форест».

По информации от The Telegraph, «Вест Хэм» готов выложить за 22-летнего англичанина 52 миллиона евро. Джонсона ранее также связывали с переходом в «Астон Виллу», но команда Унаи Эмери остановила свой выбор на Николо Дзаньоло из «Галатасарая».

Джонсон в прошлом розыгрыше Премьер-лиги записал на свой актив 8 голов и 3 результативные передачи, которые помогли «Ноттингем Форест» сохранить прописку в элите.