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«Арсенал» хочет купить левого защитника, у клуба два варианта

15 Августа 2023 • 12:48 Комментировать (1)
Плимут
...
Саутгемптон
19.08 14:30

Лондонский «Арсенал» попробует подписать нового левого защитника, если продаст Кирана Тирни в это трансферное окно. По информации от журналиста Райана Тейлора, на радаре у «канониров» находятся два футболиста.

Речь идёт о Тимоти Кастане из «Лестера» и Кайле Уокере-Питерсе из «Саутгемптона». Клубы обоих игроков в данный момент выступают в Чемпионшипе, поэтому потенциальный трансфер не будет для «канониров» дорогостоящим.

Напомним, Кастанем ранее интересовался туринский «Ювентус», который пока не может удовлетворить требования «Лестера». «Арсенал» также присматривается к Жоау Канселу из «Манчестер Сити», но маловероятно, что «горожане» продадут «канонирам» очередного игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Лестер Арсенал Лондон Кайл Уокер-Питерс Тимоти Кастань трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Zed2891
15 Августа 2023 в 13:50
Берите Кастаня, норм игрок. Не хуже Тирни, только не такой хрусталь.
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