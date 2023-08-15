«Арсенал» хочет купить левого защитника, у клуба два варианта

Лондонский «Арсенал» попробует подписать нового левого защитника, если продаст Кирана Тирни в это трансферное окно. По информации от журналиста Райана Тейлора, на радаре у «канониров» находятся два футболиста.

Речь идёт о Тимоти Кастане из «Лестера» и Кайле Уокере-Питерсе из «Саутгемптона». Клубы обоих игроков в данный момент выступают в Чемпионшипе, поэтому потенциальный трансфер не будет для «канониров» дорогостоящим.

Напомним, Кастанем ранее интересовался туринский «Ювентус», который пока не может удовлетворить требования «Лестера». «Арсенал» также присматривается к Жоау Канселу из «Манчестер Сити», но маловероятно, что «горожане» продадут «канонирам» очередного игрока.