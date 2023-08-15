«Арсеналу» нравится Лапорт, но «Манчестер Сити» не хочет продавать конкурентам очередного игрока

Лондонский «Арсенал» хотел бы видеть в своих рядах центрального защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта, который в прошлом сезоне потерял место в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» открыты к продажу игрока сборной Испании, но не хотят рассматривать вариант с «Арсеналом».

Напомним, прошлым летом «Манчестер Сити» продал в «Арсенал» Александра Зинченко и Габриэля Жезуса. Эти трансферы помогли «канонирам» навязать «горожанам» очень плотную борьбу за чемпионский титул АПЛ. Теперь «Манчестер Сити» с осторожностью относится к продаже игроков в «Арсенал».