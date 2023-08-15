Защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис продлил контракт со своей командой до лета 2028 года. «Горожане» сообщили об этом на своём официальном сайте. 18-летний футболист прокомментировал подписание нового соглашения.

«После удивительного года я продлил контракт с «Манчестер Сити» и исполнил свою мечту. Я помню, как будучи ребёнком наблюдал за тем, как команда выигрывает трофеи. Я всегда хотел играть только за «Манчестер Сити». Это фантастика, что теперь у меня есть контракт до 2028 года. Не могу дождаться новых вызовов», – сказал Льюис.

Рико способен закрыть три позиции на поле. Номинально англичанин является правым фуллбеком, но также может сыграть вингера и опорного полузащитника.