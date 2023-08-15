Защитник «Арсенала» Габриэль Магальянс может перебраться в Саудовскую Аравию

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэль Магальянс в скором времени может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации от инсайдера Райана Тейлора, один из местных клубов готов предложить бразильцу очень выгодные финансовые условия.

Напомним, Габриэль является основным центральным защитником «Арсенала», но последний матч с «Ноттингем Форест» бразилец начал на скамейке запасных, что подогрело слухи о возможном трансфере в Саудовскую Аравию.

Так или иначе, источник утверждает, что у «Арсенала» нет никаких намерений продавать 25-летнего Габриэля, который выступает за команду с 2020 года.