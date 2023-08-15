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Защитник «Арсенала» Габриэль Магальянс может перебраться в Саудовскую Аравию

15 Августа 2023 • 12:23 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
21.08 22:00

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэль Магальянс в скором времени может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации от инсайдера Райана Тейлора, один из местных клубов готов предложить бразильцу очень выгодные финансовые условия.

Напомним, Габриэль является основным центральным защитником «Арсенала», но последний матч с «Ноттингем Форест» бразилец начал на скамейке запасных, что подогрело слухи о возможном трансфере в Саудовскую Аравию.

Так или иначе, источник утверждает, что у «Арсенала» нет никаких намерений продавать 25-летнего Габриэля, который выступает за команду с 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Магальянс трансферы футбола - лето 2023
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