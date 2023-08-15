Мойсес Кайседо: «Макелеле и Канте были для меня источником вдохновения»

Новый полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо рассказал о своих кумирах после переезда в стан «синих».

«Макелеле и Канте были для меня источником вдохновения. В детстве я болел за «Челси» и смотрел игры. Удивительно быть здесь. Я не надеюсь, я уверен, что мы вместе выиграем множество титулов, и это вернёт «Челси» на то место, которого клуб заслуживает», — заявил эквадорский хавбек, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Мойсес Кайседо стал самым дорогим футболистом в истории Английской премьер-лиги за 133 миллиона евро. 21-летний игрок заключил контракт до 2031 года.