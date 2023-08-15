Бернарду Силва близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в ближайшее время продлит контракт с «горожанами», сообщает журналист Дункан Каслс.

Ранее сообщалось, что интерес к 29-летнему португальцу проявляет «Барселона», однако каталонскому клубу будет сложно осуществить этот трансфер из-за финансовых трудностей.

Бернарду Силва защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл за «горожан» 55 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 19 августа против «Ньюкасла». Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.