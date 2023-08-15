Мудрик высказался о провальном сезоне в «Челси»

Украинский вингер Михаил Мудрик, который выступает за лондонский «Челси», высказался о своем неудачном первом сезоне за «пенсионеров».

«Что было у Винисиуса, когда он пришел в «Реал»? Первый сезон. А что было с Бензема в первые его сезоны? Даже не сезон, а сезоны. Надо подождать», - рассказал полузащитник на ютуб-канале «Бомбардир».

Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» за 70 миллионов евро. В договоре также прописаны бонусные выплаты в размере 30 миллионов.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Михаил провел 15 матчей и оформил две голевые передачи.