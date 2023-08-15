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Клубы АПЛ возмущены трансферами «Челси»

15 Августа 2023 • 11:29 Комментировать

Клубы АПЛ недовольны работой лондонского «Челси» на трансферном рынке. Представители элитного дивизиона обратились с жалобами к руководству лиги на огромные траты «пенсионеров» на новых футболистов, рапортует The Athletic.

Клубы сомневаются, что «Челси» соблюдает правила финансового фэйр-плей. Среди недовольных с каждым днем растет недоверие к столичному клубу.

За последние три трансферных окна руководство «синих» выделило на трансферы более миллиарда евро. Накануне «Челси» оформил очередную громкую сделку, подписав полузащитника Мойсеса Кайседо за 133 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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