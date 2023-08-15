«Брайтон» нашёл замену Кайседо в «Лилле»

«Брайтон» нацелился на полузащитника французского «Лилля» Карлоса Балебу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «чайки» уже предложили за хавбека 17 миллионов евро + 3 миллиона в виде бонусов, но «доги» отказались от таких условий сделки.

Источник сообщает, что Балеба является приоритетным вариантом для «Брайтона» на замену Мойсесу Кайседо, за продажу которого клуба получил 116 миллионов евро. С учётом бонусов «Челси» может выложить за игрока свыше 130 миллионов.

«Лилль» требует за Балебу 30 миллионов евро, которые «Брайтон» пока не хочет платить. Романо сообщает, что в шорт-листе «Брайтона» есть ещё две фамилии на замену Кайседо.