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«Челси» хочет купить двух игроков в атаку

15 Августа 2023 • 11:13 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
20.08 18:30

«Челси» планирует до конца трансферного окна купить как минимум трёх футболистов, не считая опорного полузащитника Ромео Лавию, который близок к переезду на «Стэмфорд Бридж» из «Саутгемптона».

По информации о The Athletic, «Челси» сейчас ищет нового голкипера на замену Кепе Аррисабалаге, который ушёл в мадридский «Реал» на правах аренды. Также «синие» хотят купить двух футболистов в атаку. Одним из них с большой долей вероятности будет Майкл Олисе из «Кристал Пэлас». Также «Челси» хочет купить нового нападающего на замену Кристоферу Нкунку, который из-за травмы вряд ли сыграет до декабря.

В это трансферное окно «Челси» уже потратил 323 миллиона евро, но при этом продал игроков на 255 миллионов.

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