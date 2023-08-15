«Челси» хочет купить двух игроков в атаку

«Челси» планирует до конца трансферного окна купить как минимум трёх футболистов, не считая опорного полузащитника Ромео Лавию, который близок к переезду на «Стэмфорд Бридж» из «Саутгемптона».

По информации о The Athletic, «Челси» сейчас ищет нового голкипера на замену Кепе Аррисабалаге, который ушёл в мадридский «Реал» на правах аренды. Также «синие» хотят купить двух футболистов в атаку. Одним из них с большой долей вероятности будет Майкл Олисе из «Кристал Пэлас». Также «Челси» хочет купить нового нападающего на замену Кристоферу Нкунку, который из-за травмы вряд ли сыграет до декабря.

В это трансферное окно «Челси» уже потратил 323 миллиона евро, но при этом продал игроков на 255 миллионов.