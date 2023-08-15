«Астон Вилла» назначила Дзаньоло медосмотр

Стало известно, когда нападающий «Галатасарая» Николо Дзаньоло прибудет в Англию для прохождения медосмотра в составе «Астон Виллы». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, итальянец пройдёт процедуру уже в среду 16 июля.

Ранее «Астон Вилла» согласовала сделку по трансферу Дзаньоло на правах аренды с правом выкупа, которое может стать обязательным в зависимости от выступлений Николо. Сумма выкупа может составить 30 миллионов евро с учётом бонусов.

Дзаньоло ранее был интересен петербургскому «Зениту». Зимой итальянец покинул «Рому» и перебрался в «Галатасарай» из-за конфликта с руководством «джаллоросси».