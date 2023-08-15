«Челси» или «Ливерпуль»: Лавия договорился с топ-клубом АПЛ

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия продолжит карьеру в лондонском «Челси», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Саша Тавольери.

Согласно сведениям журналиста, 19-летний футболист заключит с «пенсионерами» трудовое соглашение на семь лет с возможностью пролонгации на один сезон. За трансфер Ромео столичный клуб заплатит «святым» порядка 60 миллионов евро. В гонке за игрока «пенсионеры» опередили «Ливерпуль».

В минувшем сезоне Лавия принял участие в 35 поединках за «Саутгемптон», в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.