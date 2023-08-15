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«Манчестер Юнайтед» продал вратаря официально

15 Августа 2023 • 10:26 Комментировать

Чешский голкипер Матей Коварж покинул «Манчестер Юнайтед» и перебрался в немецкую Бундеслигу. Новым местом работы вратаря стал леверкузенский «Байер».

«Матей Коварж, добро пожаловать», - говорится в официальном сообщении «фармацевтов».

23-летний футболист заключил с «Байером» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года. В составе леверкузенской команды он будет выступать под 17-м номером. Сумма сделки не разглашается, но, по данным СМИ, за трансфер Коваржа «Байер» заплатил девять миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Матей играл на правах аренды за «Спарту». Он провел 32 матча, в которых пропустил 34 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
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