Чешский голкипер Матей Коварж покинул «Манчестер Юнайтед» и перебрался в немецкую Бундеслигу. Новым местом работы вратаря стал леверкузенский «Байер».

«Матей Коварж, добро пожаловать», - говорится в официальном сообщении «фармацевтов».

23-летний футболист заключил с «Байером» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года. В составе леверкузенской команды он будет выступать под 17-м номером. Сумма сделки не разглашается, но, по данным СМИ, за трансфер Коваржа «Байер» заплатил девять миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Матей играл на правах аренды за «Спарту». Он провел 32 матча, в которых пропустил 34 мяча.