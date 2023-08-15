Салах готов уйти из «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах готов покинуть мерсисайдский клуб в текущее трансферное окно. По сообщениям Alkass, египтянин не против переезда в чемпионат Саудовской Аравии.

Звездный футболист дал добро на то, чтобы неназванный саудовский клуб начал переговоры с «красными» относительно его трансфера. Салах может последовать примеру своих экс-одноклубников Роберто Фирмино и Садио Мане, переехавших на Ближний Восток этим летом.

Трансферная стоимость Мохамеда оценивается в 65 миллионов евро. Срок действующего контракта египтянина с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года.