«Барселона» пытается найти идеальную формулу сделки по Канселу

Каталонская «Барселона» продолжает искать способ заполучить у «Манчестер Сити» правого защитника Жоау Канселу. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» ищут идеальную формулу для того, чтобы удовлетворить запросы «горожан» и при этом не нарушить правила финансового фэйр-плея.

«Барселона» хочет арендовать Канселу с правом выкупа. «Манчестер Сити» готов пойти на такую сделку, так как Жоау не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы и сам сидит на чемоданах. Тем не менее, «горожане» хотят оформить сделку на максимально выгодных для себя условиях.

Ранее сообщалось, что в гонку за Канселу может включиться лондонской «Арсенал», но для этого «канониры» сперва должны продать Кирана Тирни.