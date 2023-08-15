«Ливерпуль» может возобновить интерес к Ману Коне

Английский «Ливерпуль» в ближайшее время может возобновить интерес к полузащитнику мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что француз на днях восстановился после травмы, что может помочь ему уйти на повышение до конца трансферного окна.

Источник отмечает, что Коне ранее был также интересен туринскому «Ювентусу» и «ПСЖ». Эти клубы могут составить «Ливерпулю» конкуренцию в борьбе за Ману, которого «Боруссия» оценивает в сумму около 50-60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кано провёл 30 матчей в Бундеслиге, где записал на свой актив по одному голу и результативной передаче.